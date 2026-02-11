сегодня в 07:48

Российские средства ПВО уничтожили 108 БПЛА ВСУ над регионами РФ за ночь

С 23:00 10 февраля до 07:00 11 февраля средства ПВО перехватили и ликвидировали 108 БПЛА ВСУ над регионами России. Беспилотники были самолетного типа, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

49 украинских БПЛА сбили над Волгоградской областью. 29 уничтожили над Ростовской. По семь сбили над Саратовской и Черным морем.

Три БПЛА ВСУ ликвидировали над Астраханской областью. По два сбили над Брянской, Республиками Калмыкия, Татарстан.

По одному украинскому беспилотнику ликвидировали над Белгородской, Воронежской, Курской, Тульской областями. По столько же БПЛА ВСУ сбили над Азовским морем, Республиками Крым и Северная Осетия.

