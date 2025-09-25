Российские средства ПВО снова отразили массированную атаку БПЛА ВСУ на регионы

сегодня в 07:43

Российские средства ПВО сбили 55 украинских БПЛА над регионами РФ за ночь

Российские средства ПВО с 23:00 24 сентября до 07:00 25 сентября сбили и перехватили 45 БПЛА ВСУ над тремя регионами и двумя морями. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Беспилотники самолетного типа ликвидировали в Ростовской области, Крыму и Краснодарском крае. Также БПЛА ВСУ сбили над Черным и Азовским морями.

Суммарно ночью российские средства ПВО перехватили и ликвидировали 55 БПЛА ВСУ. Они были самолетного типа.

Ранее сообщалось, что минимум шесть взрывов прогремели в Белореченском районе Краснодарского края. По предварительным данным, ПВО отражало атаку БПЛА ВСУ.

