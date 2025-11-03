Российские средства ПВО сбили 64 БПЛА ВСУ над регионами РФ

сегодня в 08:00

Средства ПВО ВС РФ с 23:00 2 ноября до 07:00 3 ноября ликвидировали 64 украинских БПЛА. Они были самолетного типа, сообщает пресс-служба Минобороны.

По 29 БПЛА противника уничтожили над Ростовской и Саратовской областями. Четыре беспилотника ВСУ ликвидировали над Волгоградской.

По одному БПЛА противника сбили над Белгородской областью и Ставропольским краем.

Вечером 2 ноября губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал о том, что ВСУ продолжили обстреливать регион. В Шебекине от ударов FPV-дронов по предприятию ранения получил мужчина.

