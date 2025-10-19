сегодня в 07:45

Российские средства ПВО сбили 45 БПЛА ВСУ над регионами РФ за ночь

Российские средства ПВО с 23:00 18 октября до 07:00 19 октября ликвидировали 45 БПЛА ВСУ. Они были самолетного типа, сообщает пресс-служба Минобороны.

12 беспилотников ВСУ сбили над Самарской областью, 11 над Саратовской. По пять БПЛА ликвидировали над Ростовской и Воронежской.

Три украинских беспилотника сбили над Республикой Крым. По два уничтожили над Брянской и Липецкой областями.

По одному БПЛА ВСУ уничтожили в Волгоградской, Оренбургской, Тверской, Рязанской и Тульской областях.

Ранее пожар начался на газзаводе после попытки атаки БПЛА ВСУ. Инфраструктура предприятия была частично повреждена.

