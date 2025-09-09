сегодня в 17:30

Российские средства ПВО сбили 10 БПЛА ВСУ над Черным морем за час

Российские средства противовоздушной обороны уничтожили 10 украинских беспилотников над Черным морем. Противник пытался нанести удары с 13:30 до 14:45, сообщает Минобороны РФ.

Ночью российские средства ПВО отразили очередную попытку нанести массовый удар беспилотниками ВСУ. БПЛА были самолетного типа.

15 беспилотников противника сбили над Черным морем. По два БПЛА ВСУ уничтожили над Крымом и Краснодарским краем.

Ранее очевидцы рассказали о попытке удара беспилотников ВСУ в Адлере на Кубани. Осколки убили водителя машины, а в домах вылетели стекла.