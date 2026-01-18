Российские средства ПВО ликвидировали 63 украинских БПЛА ночью

23 дрона сбили над Белгородской областью, 13 — над Брянской областью, шесть — над Ростовской областью, еще шесть 6 — над территорией Республики Северная Осетия-Алания. Также четыре БПЛА ликвидировали над Астраханской областью и четыре — над Волгоградской областью.

По одному дрону сбили над Воронежской и Рязанской областями, Ставропольским краем, Республикой Крым, а также над акваторией Азовского моря.

Дроны были уничтожены в период с 23.00 17 января до 7.00 18 января.

В результате атаки БПЛА пострадал один человек в Беслане. Там фрагменты беспилотника упали на крышу жилого дома.

