сегодня в 07:48

Российские средства ПВО ликвидировали 23 украинских беспилотника над РФ за ночь

Российские средства ПВО сбили и перехватили 23 БПЛА ВСУ над регионами РФ за ночь. Они были самолетного типа, сообщает пресс-служба Минобороны.

10 беспилотников уничтожили над Белгородской областью. Еще столько же ликвидировали над Черным морем.

Три беспилотника сбили в Брянской области.

Ранее сообщалось, что на левом берегу Киева произошли массовые отключения электричества. Также там частично отсутствует водоснабжение. Это произошло после серии мощных взрывов на фоне воздушной тревоги.

