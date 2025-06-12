Российские системы ПВО за три часа уничтожили 44 украинских беспилотника

За ночь с 11 на 12 июня силы противовоздушной обороны России отразили массированную атаку украинских БПЛА, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

С 21:00 до 00:00 по московскому времени было перехвачено 44 воздушных цели самолётного типа.

Основной удар пришёлся на приграничные регионы. Белгородская область: 38 сбитых БПЛА, Брянская область: 4 уничтоженных беспилотника, Курская область: 2 перехваченных аппарата.

Ранее сообщалось о воздушных атаках ВСУ на Херсонскую, Запорожскую, Брянскую области.