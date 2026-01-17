Российские системы ПВО уничтожили 34 украинских беспилотника
Дежурными средствами ПВО были обнаружены, перехвачены и уничтожены тридцать четыре украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.
По данным ведомства, семнадцать беспилотников были перехвачены над территорией Белгородской области, одиннадцать — над Курской областью, три — над Воронежской областью и один — над Орловской областью.
Также один аппарат был уничтожен над территорией Республики Крым и еще один — над акваторией Азовского моря.
