Российские системы ПВО уничтожили 34 украинских беспилотника

Дежурными средствами ПВО были обнаружены, перехвачены и уничтожены тридцать четыре украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

По данным ведомства, семнадцать беспилотников были перехвачены над территорией Белгородской области, одиннадцать — над Курской областью, три — над Воронежской областью и один — над Орловской областью.

Также один аппарат был уничтожен над территорией Республики Крым и еще один — над акваторией Азовского моря.

