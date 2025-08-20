Российские системы ПВО сбили 42 украинских БПЛА за ночь

В ночь на 20 августа российские ПВО успешно отразили массированную атаку украинских беспилотников, сообщает «Царьград» со ссылкой на министерство обороны РФ.

В общей сложности было ликвидировано 42 дрона в ряде российских регионов.

14 БПЛА были сбиты над Воронежской областью. 8 беспилотных летательных аппаратов перехвачены и уничтожены в небе над Тамбовской областью. Еще 7 дронов ликвидированы над Курской областью.

Над Ростовской областью средствами ПВО сбито 5 украинских аппаратов. Брянская, Орловская и Смоленская области подверглись атакам с использованием двух дронов, которые были успешно уничтожены. Кроме того, по одному беспилотнику сбито над территорией Краснодарского края и Липецкой области.