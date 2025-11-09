Российские силы ПВО за ночь ликвидировали 44 украинских БПЛА

сегодня в 07:32

44 украинских беспилотника попытались атаковать Россию ночью. Они были уничтожены российскими средствами ПВО, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

43 БПЛА было ликвидировано над Брянской областью. Еще один дрон сбили над Ростовской областью.

БПЛА были сбиты в период с 23:00 8 ноября до 7:00 9 ноября. Все дроны были самолетного типа.

Вечером 8 ноября над Россией сбили 15 украинских беспилотников за три часа. Дроны были ликвидированы над Крымом, Ростовской областью и Черным морем.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.