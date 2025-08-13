Российские силы освободили Суворово и Никаноровку в ДНР
Фото - © РИА Новости
Российские военные в результате решительных действий взяли под контроль Суворово и Никаноровку в Донецкой Народной Республике, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
Населенные пункты были освобождены бойцами подразделений группировки войск «Центр».
Ранее стало известно, что ВС РФ делают успехи в ДНР. Так, они продвинулись на 10 км за день.
Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что ВСУ терпят поражение в ДНР. По его словам, особенно тяжелая обстановка для украинских войск складывается в районе города Доброполье на красноармейском (покровском) направлении.