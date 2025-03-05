Российские силы освободили Привольное в ДНР от присутствия ВСУ

Вооруженные силы России продолжают достигать поставленных целей на спецоперации. В ходе очередного боевого задания подразделения группировки войск «Восток» освободили от присутствия формирований ВСУ населенный пункт Привольное в Донецкой Народной Республике, сообщает пресс-служба Минобороны РФ .

Взять под свой контроль Привольное российским военным удалось благодаря активным, решительным и слаженным действиям. Бойцы ВС РФ четко выполнили все задачи, вытеснив противника из населенного пункта.

Ранее российские военные освободили сразу два населенных пункта в ДНР — Скудное и Бурлацкое. Эти территории теперь находятся под контролем ВС РФ.

Всякий раз, когда российские бойцы освобождают от ВСУ новые территории, они укрепляют свои позиции в зоне проведения СВО.