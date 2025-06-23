сегодня в 17:59

Лидер подполья Сергей Лебедев сообщил о масштабном ударе российской армии по позициям ВСУ на Херсонском направлении. В результате атаки была разгромлена крупная группировка украинских войск, потери которой исчисляются десятками убитых («двухсотые») и тяжелораненых («трёхсотые»), сообщает «Царьград».

По словам Лебедева, 30 ноября около 11:30 под Давыдовым Бродом ракетными ударами было уничтожено целое подразделение ВСУ.

«Около 60 погибших и около 30 тяжелораненых. В том числе под удар попали несколько действующих военных иностранцев», — уточнил Лебедев.

Лидер подполья отметил, что данные о перемещении группы были заранее подтверждены агентурой сопротивления. Подразделение перебрасывалось для усиления обороны.

«В подразделении было 14 единиц тяжелой бронированной техники, два грузовика с БК, четыре артиллерийских орудия. Плюс несколько пикапов с мобильным ПВО», — добавил Лебедев.

Другие источники также подтверждают значительные потери ВСУ. Примечательно, что перед ударом район фиксировал российский разведывательный дрон, который действовал без помех со стороны украинской ПВО. На опубликованных кадрах видно расположение объектов, включая командный пункт, при этом отсутствие паники может указывать либо на внезапность атаки, либо на халатность командования.

Кроме того, российские удары нанесли поражение полигонам в Черкасской области (район Нежина), Очакове и Николаеве. Многие военные были уничтожены сразу после передислокации. Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил о ночном ударе возле Березнеговатого.

«Очень сурово прилетело, много погибших, очень много раненых, техника сожжена, склад», — сказал он.