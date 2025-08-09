Российские ПВО за два часа уничтожили 26 украинских дронов

Наибольшее количество дронов было уничтожено над Тульской и Брянской областями — по семь единиц. Ещё четыре сбиты над Краснодарским краем, три — в Калужской области, два — в Орловской и один — в Курской. Два беспилотника нейтрализованы над акваторией Азовского моря.

Ранее в этот же день, с 15:30 до 18:00 мск, российские ПВО уже перехватили 35 украинских дронов, причём 19 из них — над Краснодарским краем. Девять аппаратов сбиты в Брянской области, четыре — в акватории Азовского моря, два — в Калужской области и один — в Подмосковье.

В Славянском районе Краснодарского края в результате попадания дронов осколочные ранения получили четыре человека. Повреждены семь жилых домов и шесть автомобилей.