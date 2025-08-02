Российские ПВО за четыре часа сбили 18 украинских дронов
Минобороны: уничтожены БПЛА в четырех регионах России
В ночь на 2 августа силы противовоздушной обороны России отразили масштабную атаку украинских беспилотников, сообщили в Министерстве обороны РФ.
С 20:00 до 00:00 по московскому времени было перехвачено и уничтожено 18 воздушных целей.
7 БПЛА сбито над Краснодарским краем, 4 дрона уничтожено в небе Воронежской области, 2 беспилотника нейтрализованы в Белгородской области, 5 воздушных целей перехвачено над акваторией Азовского моря.
Сведений о пострадавших и разрушениях нет.