Российские дроны атаковали объекты критической инфраструктуре под Нежином

В результате точных ударов российских беспилотников поражены два предприятия критической инфраструктуры в окрестностях Нежина Черниговской области, сообщает «Лента.ру».

Как сообщает украинский телеканал «Общественное» со ссылкой на мэра города Александра Кодолу, одно из предприятий, связанное с топливными материалами, получило серьезные повреждения — после прямого попадания дрона на объекте возник масштабный пожар.

Информации о пострадавших на данный момент не поступало.

Этот инцидент произошел на фоне сообщений украинских СМИ о взрыве на нефтебазе в Киевской области в ночь на 14 сентября. Последствия ударов сказались на работе транспортной системы — компания «Укрзализныця» объявила об изменении маршрутов движения поездов в связи с повреждением критического инфраструктурного объекта под Киевом.