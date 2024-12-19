сегодня в 15:15

Российские артиллеристы группировки войск «Центр» с помощью «Гиацинта-Б» уничтожили опорный пункт ВСУ на красноармейском направлении спецоперации, сообщили в Минобороны .

На опубликованных оборонным ведомством кадрах видно, как военнослужащие с помощью 152-мм буксируемой пушки «Гиацинт-Б» нанесли удар по опорному пункту ВСУ и ликвидировали вражеский объект. Военнослужащие, находясь на связи друг с другом, зарядили пушку, выставили точные координаты удара и совершили выстрел.

Боевая задача, поставленная перед артиллеристами группировки войск «Центр», была успешно выполнена. Военнослужащие продолжают ликвидировать врага в рамках специальной военной операции.

Ранее сообщалось, что ВС РФ использовали дроны и ракеты для ударов по военным аэродромам ВСУ. Вражеские объекты успешно ликвидированы.