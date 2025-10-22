сегодня в 13:27

Минобороны: ВС РФ нанесли массированный удар в ответ на атаки ВСУ

Вооруженные силы России (ВС РФ) продолжают успешно продвигаться в зоне соприкосновения с противником. В результате слаженных действий по итогам последних суток удалось освободить от присутствия Вооруженных сил Украины (ВСУ) два населенных пункта в Запорожской и Днепропетровской областях, сообщили в Минобороны РФ .

Силами группировки войск «Восток» на Запорожье от ВСУ освобожден населенный пункт Павловка. Теперь он контролируется российскими военными.

В Днепропетровской области силами подразделений группировки войск «Центр» под контроль российской армии взят населенный пункт Ивановка. Противник полностью вытеснен с этой территории.

Также в ответ на действия представителей киевского режима, которые наносят удары по гражданской инфраструктуре России, ВС РФ ночью 22 октября нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности по объектам, связанным с деятельностью ВСУ.

«(Удар нанесен — ред.) по объектам энергетической инфраструктуры, обеспечивающим работу военно-промышленного комплекса Украины», — сообщили в пресс-службе Минобороны.

Военные успешно достигли все поставленные цели, все вражеские объекты были поражены.

