Российские бойцы используют беспилотный УАЗ с управлением через игровую консоль

В зоне СВО бойцы применяют беспилотный комплекс «Тихон» на базе автомобиля УАЗ. Управление машиной осуществляется дистанционно через игровую консоль или FPV-пульт. Система работает по Wi-Fi и через сеть 4G.

Разработчики комплекса рассказали военному корреспонденту RT Александру Симонову, что установка оборудования занимает не более 5 минут и может быть выполнена на любой автомобиль. В ближайшее время планируется интеграция системы с сервисом Starlink.

Комплекс «Тихон» назван в честь одного из бойцов и предназначен для выполнения особо опасных задач, чтобы снизить риски для личного состава. Система совместима с автомобилями, оснащенными как механической, так и автоматической коробкой передач.

