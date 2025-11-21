Российские бойцы используют беспилотный УАЗ с управлением через игровую консоль
Российские военнослужащие в зоне специальной военной операции начали использовать беспилотный автомобиль УАЗ, управляемый с помощью игровой консоли, сообщает RT.
В зоне СВО бойцы применяют беспилотный комплекс «Тихон» на базе автомобиля УАЗ. Управление машиной осуществляется дистанционно через игровую консоль или FPV-пульт. Система работает по Wi-Fi и через сеть 4G.
Разработчики комплекса рассказали военному корреспонденту RT Александру Симонову, что установка оборудования занимает не более 5 минут и может быть выполнена на любой автомобиль. В ближайшее время планируется интеграция системы с сервисом Starlink.
Комплекс «Тихон» назван в честь одного из бойцов и предназначен для выполнения особо опасных задач, чтобы снизить риски для личного состава. Система совместима с автомобилями, оснащенными как механической, так и автоматической коробкой передач.
