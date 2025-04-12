Российская ПВО сбила 36 украинских беспилотников за ночь

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За минувшую ночь над пятью российскими регионами перехватили 36 дронов ВСУ самолетного типа, сообщает пресс-служба Минобороны страны.

Их уничтожили дежурными средствами ПВО. Аппараты перехватили с 20:00 11 апреля до 06:30 12 апреля.

18 БПЛА ликвидировали над Курской областью, 13 — над Ростовской областью, по два — над Орловской и Белгородской областями, один — над Краснодарским краем.

Ранее врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь рассказал, что ночная атака дронов на регион была отражена. В результате нападения не зафиксировано ни пострадавших, ни повреждений.