Россияне предложили 230 способов поддержки бойцов СВО для форума «Сильные идеи»

сегодня в 15:55

Поддержка военных, служащих в зоне спецоперации, а также их семей — одна из важнейших тем по направлению Национальной социальной инициативы форума «Сильные идеи». Об этом сообщается в Telegram-канале мероприятия.

Было отправлено около 230 предложений. Среди идей — проведение семейных туров выходного дня, в рамках которых будет рассказываться о культуре некоторых населенных пунктов. Также предлагают внедрять методы реабилитации, среди которых развитие инклюзивного спорта.

В рамках другой инициативы хотят оказывать психологическую помощь военным. Можно учить методикам самостоятельной помощи в зоне спецоперации.

Предложить собственную идею поддержки бойцов, находящихся в зоне СВО, и их семей, может любой. Отправить инициативу можно через сайт.

Лучшие идеи презентуют перед руководством России на форуме в июле 2025 года.