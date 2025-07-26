Спутниковые снимки и заявления официальных лиц подтверждают, что Россия совершила качественный скачок в производстве ударных беспилотников.

В особой экономической зоне «Алабуга» развернуто масштабное строительство, которое, по данным CNN, позволит разместить до 40 тысяч сотрудников.

Предприятие уже сейчас выпускает в 9 раз больше «Гераней-2», чем изначально планировалось. Гендиректор ОЭЗ Тимур Шагивалеев называет завод «самым большим и секретным в мире».

«Если раньше речь шла о тысячах дронов, то сейчас мы говорим о совершенно других масштабах», — отмечают западные эксперты, изучающие спутниковые изображения новых общежитий и производственных корпусов.

Этот промышленный рывок объясняет резко возросшую интенсивность атак российских БПЛА по объектам инфраструктуры Украины. Только за последнюю неделю «Герани-2» использовались для ударов по энергетическим объектам в пяти областях, демонстрируя новые возможности российской оборонки.

Особое внимание аналитиков привлекает кадровая политика предприятия — вербовка десятков тысяч рабочих свидетельствует о планах дальнейшего наращивания производства. По некоторым оценкам, к концу года Россия сможет производить достаточно дронов, чтобы одновременно атаковать сотни целей на глубине до 1000 км.



