Росавиация ввела временные ограничения на полеты в трех аэропортах

В ночь на 22 мая Росавиация ввела временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в трех аэропортах центральной России.

Первым в 01:05 МСК ограничения коснулись тамбовского аэропорта «Донское» (UUOT). Через 26 минут, в 01:31 МСК, аналогичные меры были приняты в подмосковных аэропортах Домодедово и Жуковский.

«Воздушные гавани временно не принимают и не отправляют рейсы», — сообщили в Росавиации.

Официальные причины введения ограничений не уточняются, однако подобные меры обычно принимаются в связи с проведением учений или для обеспечения безопасности воздушного пространства.

Пассажирам, у которых были запланированы рейсы из этих аэропортов, рекомендуется уточнять информацию о статусе вылетов у авиакомпаний. Ожидается, что ограничения будут носить временный характер, но точное время возобновления нормальной работы аэропортов пока не называется.