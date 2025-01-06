сегодня в 08:10

Рогов: ВСУ могут готовить провокацию против РФ перед инаугурацией Трампа

Глава комиссии ОП РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов считает, что власти Украины могут предпринять «кровавую провокацию», при этом выбирают несколько дат, среди которых и канун инаугурации избранного американского президента Дональда Трампа, сообщает РИА Новости .

Он добавил, что еще рассматривается канун заседания контактной группы по вопросу украинской поддержки, которое пройдет 7 января на немецкой военной базе «Рамштайн».

«Цель провокации — заполучить улучшение своих переговорных позиций, как это называют в офисе Зеленского, а также новую финансовую помощь и партии оружия», — пояснил Рогов.

Он считает, что провокацией ВСУ может стать попытка наступления на одном из участков линии соприкосновения с ВС РФ.