Рогов: ВСУ атакуют город Каменка-Днепровская на Запорожье

сегодня в 17:44

Город Каменка-Днепровская в Запорожской области подвергся интенсивному артиллерийскому обстрелу со стороны украинских формирований. Об этом в своем Telegram-канале сообщил председатель Комиссии ОП РФ по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов, сопредседатель Коорсовета по интеграции новых регионов, председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

По имеющимся сведениям, зафиксировано как минимум семь попаданий снарядов. Предположительно, удары наносились по жилым районам исторической части города, а также по объектам инфраструктуры.

На текущий момент данные о раненых или погибших отсутствуют. Дополнительная информация ожидается.

Местным жителям рекомендуется соблюдать меры предосторожности. В случае обстрела следует находиться в помещениях с капитальными стенами, где нет окон — это могут быть коридоры, санузлы или подсобные комнаты.

