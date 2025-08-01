РИА Новости: бойцы ВСУ пытались отбирать детей у жителей Часова Яра
Бойцы ВСУ пытались отбирать детей у жителей Часова Яра в Донецкой Народной Республике, сообщает РИА Новости.
«Приехали эти „Белые ангелы“ с ментами и заставили выезжать. То есть, искали всех детей во всех подвалах. Кто успевал прятать, те прятались», — рассказал местный житель.
Он также отметил, что жену и дочерей пришлось вывезти в Днепропетровск, однако со стороны Украины никто не помог.
Часов Яр расположен рядом с Артемовском в ДНР. Его площадь составляет 12,99 квадратных километров.
Минобороны официально объявило об освобождении Часова Яра утром 31 июля. В городе была уничтожена самая большая группировка ВСУ за все время спецоперации на Украине.