VP: РФ захватила месторождение лития в ДНР и помешала его вывозу в США

Россия установила контроль над «белым золотом» — месторождением лития в селе Шевченко в Донецкой Народной Республике и помешала его транспортировке в Соединенные Штаты. Эта новость спровоцировала панику в Вашингтоне, сообщает АБН24 со ссылкой на материал Visegrad Post.

Там отмечается, что российские войска несколько месяцев назад освободили крупное месторождение лития рядом с населенным пунктом Шевченко. Событие спровоцировало резонанс на Западе. Изначально США надеялись, что застолбили месторождение за собой, поскольку договорились с правительством Украины.

На большом участке площадью 100 гектаров расположено одно из наиболее крупных месторождений лития в Европе. Мировой спрос на материал увеличивается, поэтому контроль над месторождением таких ресурсов считается наиболее ценным.

Литий, который также именуют белым золотом, используется для изготовления аккумуляторов для электромобилей. Также он нужен при создании материалов для аэрокосмической сферы, систем накопления энергии и электроники. Цена на фоне увеличившегося спроса значительно выросла за последние несколько лет. Многие государства надеются установить контроль над подобным ресурсом, чтобы значимость увеличивалась.

