Реутовская компания поддерживает участников СВО и их семьи

Реутовская мебельная компания «Мебеталь» реализует программу поддержки участников специальной военной операции и их семей. В рамках инициативы военнослужащие и их близкие могут приобретать корпусную мебель по сниженной цене. Кроме этого, компания предоставляет рабочие места для жителей города, вернувшихся с СВО, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Программа была разработана совместно с администрацией Реутова и при участии городского отделения Ассоциации ветеранов СВО.

«Очень хорошо, что многие городские предприятия помогают участникам СВО. Крайне важно оказывать поддержку тем, кто рискуя своей жизнью защищает нашу родину, и тем, кто уже вернулся в мирную жизнь, — отметил председатель Ассоциации ветеранов СВО Реутова Александр Манаенко. — Мы системно работаем над адаптацией военнослужащих. „Мебеталь“ не только предоставляет вакансии, но и помогает в обустройстве быта».

Программа действует без ограничений по количеству участников. Для получения поддержки можно обратиться в Ассоциацию ветеранов СВО или напрямую в компанию.

«Мебеталь» — предприятие с 20-летним опытом, использующее материалы российских и европейских производителей. В настоящее время компания готова рассматривать кандидатуры военнослужащих для трудоустройства на собственном производстве.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.