Реутов отправил крупную партию гуманитарной помощи на СВО

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сегодня в 14:29

В преддверии Дня России в Реутове прошла традиционная встреча с участниками специальной военной операции, в рамках которой город передал очередную партию гуманитарной помощи. Мероприятие собрало депутатов Совета депутатов Реутова, представителей Ассоциации ветеранов СВО, а также семьи военнослужащих, участвующих в боевых действиях, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Помощь направлена в несколько ключевых точек. Дом престарелых, пострадавший от пожара, получит предметы первой необходимости, включая памперсы, а также промышленную электроплиту, холодильник и морозильный ларь — прежнее оборудование вышло из строя. Школа будет обеспечена принтерами и бумагой, а местный храм, который стал центром гуманитарного распределения, — плитами для организации горячих обедов.

Отдельный груз предназначен для бойцов: беспилотники, рации, генераторы и антидронные системы. А к празднику военные получат имбирные пряники с символикой Дня России, изготовленные сотрудниками «НПО машиностроения».

Кроме того, в понедельник реутовские волонтеры традиционно посетят военный госпиталь, чтобы передать подарки раненым.

«Мы помогаем системно — не только тем, кто на передовой, но и мирным жителям, которые особенно нуждаются в поддержке после обстрелов и пожаров», — отметила руководитель Фонда социальной поддержки населения Анна Бабалова.

В Реутове продолжается набор на военную службу по контракту.

Получить дополнительную информацию о работе Центра подготовки контрактников можно на сайте контрактмо.рф.

Жители Реутова могут обратиться в военно-учетный стол по адресу: г. Реутов, ул. Ленина, д. 23 или по телефону 8 (909) 903-54-19.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.