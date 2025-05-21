Регламент перевозки в поездах раненых в зоне СВО животных могут поменять

Прокуратура обратилась к «Федеральной пассажирской компании» (ФПК), являющейся «дочкой» РЖД, с требованием скорректировать правила транспортировки питомцев, получивших ранения в зоне СВО. Данное обращение содержится в письме, направленном Московской межрегиональной транспортной прокуратурой (ММТП) в адрес руководителя петербургского приюта Help Dog Mini Юлии Клафтон, сообщает Nord-News .

Основанием для прокурорского вмешательства послужил инцидент, когда бригада поезда, следовавшего по маршруту Белгород — Санкт-Петербург, отказалась принять к перевозке раненого пса по кличке Бутуз, пострадавшего несколькими неделями ранее. К счастью, следующая бригада доставила собаку в Северную столицу, где животное прошло курс реабилитации и обрело новый дом.

«Согласно п. 4.11.14 указанного документа, начальник пассажирского поезда не принимает животное к перевозке, если оно может угрожать жизни и здоровью пассажиров, работников перевозчика (имеет явные признаки заболевания, в т. ч. открытые раны). При этом указанная норма не содержит четких критериев оценки состояния животного, что влечет возможность неоднозначного ее толкования и возникновение спорных конфликтных ситуаций», — отмечается в письме прокуратуры.

Также установлено, что действующие правила не предусматривают наличия у работников поездной бригады (включая начальника поезда) специальных знаний и умений по уходу за животными, несмотря на то, что услуга перевозки животных предоставляется.

В связи с неоднозначным толкованием и применением положений Типовой технологии поездными бригадами АО «ФПК» при оценке состояния животных, во избежание возникновения спорных ситуаций в будущем, Северо-Западной транспортной прокуратурой направлено в АО «ФПК» предложение о рассмотрении вопроса о внесении изменений в Типовую технологию перевозки домашних животных в купе для багажа в поездах дальнего следования формирования АО «ФПК».

Целью этих изменений является более четкая регламентация правил перевозки животных, в том числе прибывающих с территорий проведения СВО, а также организация обучения работников поездных бригад (начальников поездов) навыкам ухода и обращения с животными, отмечается в документе.