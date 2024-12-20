Ребенок погиб при обстреле украинской армией Рыльска
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При обстреле Рыльска в Курской области из натовской РСЗО HIMARS погиб ребенок. Количество жертв составило пять человек, сообщает SHOT.
Во время атаки ребенок был около здания СДЭК. Он погиб от ранений, полученных от осколков ракет.
В пятницу ВСУ обстреляли Рыльск. По городу выпустили 13 залпов с кассетной частью. Специалисты уже идентифицировали фрагменты ракет, которые разбросаны по территории.
Как рассказал врио губернатора Курской области Александр Хинштейн, власти региона окажут всю необходимую помощь пострадавшим от обстрела Рыльска, а также их семьям.