Ребенок погиб при обстреле украинской армией Рыльска

сегодня в 18:19

При обстреле Рыльска в Курской области из натовской РСЗО HIMARS погиб ребенок. Количество жертв составило пять человек, сообщает SHOT .

Во время атаки ребенок был около здания СДЭК. Он погиб от ранений, полученных от осколков ракет.

В пятницу ВСУ обстреляли Рыльск. По городу выпустили 13 залпов с кассетной частью. Специалисты уже идентифицировали фрагменты ракет, которые разбросаны по территории.

Как рассказал врио губернатора Курской области Александр Хинштейн, власти региона окажут всю необходимую помощь пострадавшим от обстрела Рыльска, а также их семьям.