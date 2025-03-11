Реактивные дроны ВСУ пытались атаковать станцию «Транснефть-Дружба» под Брянском

сегодня в 12:52

Три украинских реактивных беспилотника самолетного типа попытались атаковать нефтеперекачивающую станцию «Транснефть-Дружба» в Брянской области, сообщает SHOT .

Инцидент произошел прошедшей ночью около 02:00. Беспилотные летательные аппараты направлялись в сторону линейной производственно-диспетчерской станции «Унеча».

Дежурные средства ПВО обнаружили и ликвидировали вражеские БПЛА. В результате атаки ВСУ серьезный разрушений не зафиксировано, пострадавших нет.

Согласно данным Минобороны РФ, прошедшей ночью были перехвачены 337 беспилотников противника над 10 российскими регионами. Все они были уничтожены дежурными средствами ПВО.