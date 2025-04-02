Военный корреспондент Семен Пегов считает спецоперацию на Украине одним из раундов большого боксерского поединка, который должен завершиться в обозримом будущем, сообщает 360.ru .

Военкор признался, что с большой радостью относится к мирным переговорам, но не питает иллюзий.

«Потому что, когда я себе задаю честный вопрос, что для меня СВО — это генеральное сражение или раунд, то для меня это раунд», — сказал Пегов.

По его мнению, события на Украине в 2014 году еще не были первым раундом — «это была разминка».

Военный журналист уверен, что конфликт на Украине закончится в обозримом будущем, когда у противника иссякнут ресурсы без помощи США, и они «притормозят». По его расчетам, их может хватить и на полгода, и на 10 месяцев.

Как отметил Пегов, хотя американский лидер Дональд Трамп и выступил против продолжения конфликта на Украине, когда он наведет порядок, то «заговорит с Россией на другом языке».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее сообщил, что приказ верховного главнокомандующего о временном ненанесении ударов по энергообъектам Украины продолжает действовать.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что разозлился на российского лидера Владимира Путина из-за его заявлений о нелегитимности украинской власти. Политолог объяснил это тем, что такое заключение срывает сделку Вашингтона и Киева о редкоземельных металлах.