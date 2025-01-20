Расчленивший жену ресторатор не захотел на СВО

Ресторатор и сооснователь «Проекта ОГИ» Алексей Кабанов, отбывающий наказание за убийство и расчленение жены, не намерен уезжать на СВО из колонии. Он хочет снова просить об условно-досрочном освобождении (УДО), сообщает Газета.ru со ссылкой на его адвоката Михаила Менглибаева.

«Я имею в виду, что пока он там остается. На УДО, да, будет, конечно, подаваться. А в плане по спецоперации — нет», — ответил юрист.

Кабанова приговорили к 14 годам колонии строгого режима за убийство своей супруги Ирины Кабановой.

По версии следствия, ресторатор поссорился с женой и убил ее в ночь на 3 января 2013 года. Он расчленил женщину и спрятал части тела в сумки, которые оставил в одолженной у соседей машине. После убийства Кабанов заявил об исчезновении супруги. Тогда следователи обыскали соседскую машину и нашли тело пропавшей.

Если ресторатор не покинет колонию по УДО, то он освободится в 2027 году.