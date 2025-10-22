Расчет барражирующего боеприпаса «Куб» уничтожил врага в Харьковской области

Расчет барражирующего боеприпаса «Куб» 1-й гвардейской танковой армии группировки войск «Запад» нанес поражение украинской армии в Харьковской области. Уничтожен не только личный состав противника, но и замаскированная аппаратура связи, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Уничтожение выявленных целей позволяет штурмовикам наступать, а также лишает противника возможности ударить по пехоте, двигающейся по открытой территории.

О работе «Куба» рассказал его оператор с позывным Грек. Он отметил, что речь идет о непилотируемом или ударном боеприпасе. Военнослужащим нравится «Куб» тем, что он точный и бьет далеко — в тыл противника.

«Полетная дальность у него 50 км в среднем. Можно и дальше, можно и ближе. Какую точку ему укажешь, туда он и поразит. Если я ему поставлю задание влететь в точку, и с антенной что-то случится или, допустим, его будет пытаться глушить РЭБ, то этой „птице“ плевать, она все равно влетит, куда я ей указал», — рассказал Грек.

«Куб» — умная «птица». Он сам корректируется по ветру, по спутникам. При этом разработчики не останавливаются, а только совершенствуют и улучшают боеприпасы.

Бойцы ВС РФ активно уничтожают врага в зоне СВО. Среди контрактников есть и мужчины из Московской области. В настоящее время в регионе продолжается набор бойцов. Узнать подробности можно на официальном сайте: контрактмо.рф.

Защита Отечества — долг и обязанность

Участники СВО — это граждане с активной жизненной позицией. Сегодня настоящий патриот — это тот, кто сделал сознательный выбор, не остался в стороне и принял решение поступить на военную службу по контракту для защиты свой страны.

Такие люди понимают, что Родина нуждается в них, и в критический для страны момент сделают все, чтобы защитить семью, близких и родных, и, конечно, свое Отечество. Они идут защищать интересы России, не ставя никаких условий.

Защита Отечества — долг и обязанность каждого гражданина, каждого мужчины. Любовь к Родине — незыблемая ценность, которая не может проявляться лишь на словах, ее надо подтвердить конкретным делом.

Центр отбора на службу по контракту в Подмосковье

Для удобства будущих военных в подмосковной Балашихе на Восточном шоссе, вл. 2, открыли единый центр отбора кандидатов на службу по контракту с Минобороны. В одном месте можно пройти медицинское обследование, курсы боевой подготовки, а также получить консультации узких специалистов, в том числе по юридическим и банковским услугам. На время оформления документов и прохождения курсов всех бойцов обеспечивают жильем и трехразовым сбалансированным питанием.

Кроме того, подписывать контракт с Минобороны на сегодняшний день выгоднее всего именно в Подмосковье. Регион выделяет из собственного бюджета бойцам в виде разовой поддержки 2,6 млн рублей. Эта сумма является дополнительной к начислению из федерального бюджета, размер которого равен 400 тыс. рублей. В итоге только при подписании контракта в Балашихе бойцы разово получают 3 млн рублей.

В дальнейшем им будут ежемесячно выплачивать зарплату, которая начинается от 200 тыс. рублей. При этом финальная сумма зависит в том числе от наличия наград и звания конкретного бойца.

Контакты

Узнать подробности, как попасть на службу, можно на официальном сайте, на портале «Госуслуги», в Telegram-боте, направив письмо на почту info@kontraktmo.ru, по телефону горячей линии: 8 (495) 990-77-77 или с мобильного телефона 117.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Центре специальной подготовки «Витязь» в Балашихе появились курсы операторов БПЛА по просьбе бойцов СВО, которые находятся в зоне соприкосновения с противником. Опытные инструкторы учат будущих военных, как управлять беспилотниками и успешно ликвидировать противника.

«Важно: с первого дня обучения кандидат заключает контракт с Минобороны и начинает получать выплаты. В Подмосковье предусмотрены одни из самых высоких в стране: 3 млн рублей единовременно, минимум 5,5 млн — за первый год службы. В зону СВО операторы БПЛА отправляются только после завершения программы», — сказал Воробьев.

Обучение проходит в группах по 10–15 человек. Такой формат выбран для того, чтобы опытные инструкторы могли полноценно уделять внимание каждому обучающемуся.

