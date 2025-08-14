«Раненый вон»: обстановка у дома в Ростове-на-Дону после удара БПЛА попала на видео

В Сети появилось видео с места удара БПЛА по многоэтажке в Ростове-на-Дону

Baza опубликовала видео последствий атаки украинского беспилотника на жилой дом в Ростове-на-Дону. В результате ЧП пострадали 15 человек.

В результате удара вражеского дрона повреждения получили не менее 10 квартир, в том числе в соседних домах, а также автомобили, припаркованные у атакованной многоэтажки.

На опубликованных кадрах видно, как около жилого дома находятся эвакуированные жители. Часть из них разговаривает по телефону, а другие — осматривают территорию и поврежденные автомобили. Повсюду разбросаны обломки дома и стекла, а также фрагменты беспилотника.

В четверг утром украинский беспилотник врезался в крышу жилого дома в Ростове-на-Дону. После взрыва из дома эвакуировали 50 человек. Вражеский дрон изначально был нацелен на штаб Южного военного округа, однако над центром города резко сменил траекторию полета.

После удара БПЛА в городе ввели локальный режим ЧС. На месте ЧП продолжают работать оперативные службы.