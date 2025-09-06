Раненый на СВО пес Бутуз номинирован на международную премию

Пес по кличке Бутуз, получивший ранение при атаке украинского беспилотника в Белгородской области, номинирован на международную премию «Мой ласковый и нужный зверь», сообщает Nord-News .

«Номинация „Братья наши“: раненый на СВО хвостатый послужил примером стойкости, выживания и верности людям. Но путешествие чуть не обернулось для собаки еще большей трагедией. Уже из-за человеческого безразличия и цинизма», — говорится на сайте премии.

О скандале с перевозкой раненной собаки, которую спасли военнослужащие и волонтеры, стало известно в апреле текущего года. Начальник поезда отказался принять к перевозке Бутуза из Белгорода в Петербурга на реабилитацию. Однако начальник следующего поезда разрешила взять животное в вагон.

При этом руководство РЖД планировали наказать проводницу и начальника поезда, везущего раненного на СВО пса. В связи с этим депутат Госдумы Михаил Романов обратился к главе Генпрокуратуры РФ Игорю Краснову с требованием провести проверку.

Позднее прокуратура потребовала от «Федеральной пассажирской компании» (ФПК, «дочка» РЖД) внести изменения в регламент перевозки животных, которые были ранены в зоне СВО.