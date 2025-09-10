Раненые бойцы СВО из Сергиево-Посадского округа собирают беспилотники

В конце августа в Центре имени А. Мещерякова открылись мастерские, где участники СВО, находящиеся на реабилитации, осваивают профессии. Например, Конструкторское бюро «Валькирия» запустило на базе Центра свою лабораторию. Здесь разрабатывают и собирают летательные аппараты, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

«Эта лаборатория наполнена ребятами, желающими помочь делу обеспечения безопасности мирных объектов. Потому что это прямо мужская история, связанная с СВО, а они все очень стремятся к тому, чтобы помогать своим. И мы очень рады, потому что КБ „Валькирия“ говорит о том, что они очень заинтересованы в новых сотрудниках, работниках и это динамично развивающееся предприятие. И я уверена, что наши ребята тоже туда трудоустроятся и станут их сотрудниками», — сказала заместитель директора Центра имени А. И. Мещерякова, курирующая реабилитацию бойцов СВО Анна Фомина.

Кулинарная мастерская — это еще одно направление, которое могут освоить находящиеся на реабилитации. Скоро откроется еще одна мастерская — по плетению изделий из ротанга.

Центр реабилитации бойцов СВО был открыт на базе корпуса постинтернатного сопровождения выпускников Центра слепоглухих им А. И. Мещерякова при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева. Сейчас здесь проходят восстановление и получают новую профессию 60 человек, вернувшихся с фронта.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.