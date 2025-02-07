Радиотелефонист рассказал о боевой работе связистов на линии фронта в зоне СВО

Старший радиотелефонист штурмового батальона 20-й гвардейской общевойсковой армии «Западной» группировки с позывным Фил рассказал о работе связистов на линии боевого соприкосновения в зоне специальной военной операции, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Военнослужащий подчеркнул, что основная задача связиста — организовать непрерывную и стабильную связь в подразделении.

Боец отметил, что в штурмовом батальоне каждый военнослужащий — штурмовик, а уже потом связист, медик или оператор БпЛА. Часто оружие в руках специалистов связи оказывается чаще, чем радиостанции, полевой провод или телефоны.

«Бывали такие случаи, что только сделал линию, не успел еще вернуться — уже обрыв. Возвращаешься устранять проблему под минометным обстрелом. Без связи очень тяжело действовать. Связь должна быть постоянно», — заключил Фил.

Забота об участниках СВО и их семьях

В то время как бойцы защищают страну на СВО, государство защищает их семьи. Так, участников спецоперации обеспечивают бюджетными местами для обучения детей в лучших вузах страны. Там установлены специальные квоты приема на программы бакалавриата и специалитета для абитуриентов, родители которых принимают участие в СВО; квота составит 10% от общего количества бюджетных мест каждого вуза. Кроме того, дети раненых и погибших могут поступить в вуз без вступительных испытаний.

Государство предоставляет льготную ипотеку для участников СВО и членов их семей. А значит, семьи бойцов могут получить достойное жилье. Действует накопительно-ипотечная система — военные могут купить квартиру или дом, которые будут оплачены с использованием госсредств.

Еще участникам СВО предоставляется широкий спектр дополнительных федеральных и региональных льгот и гарантий (получение статуса ветерана боевых действий, направление детей в детские оздоровительные учреждения, оплата школьных обедов детям, бесплатное посещение кружков и спортивных секций, компенсация за коммунальные расходы и т. д.).

Пункт отбора бойцов в Балашихе

В Балашихе по адресу: Восточное шоссе, вл. 2, работает Московский областной пункт отбора бойцов на военную службу по контракту. В нем есть все необходимое для кандидатов — проживание и питание, прохождение медкомиссии, консультации юристов, нотариусов, банковских работников и других специалистов.

Заявление для прохождения отбора на контракт можно подать через портал «Госуслуги». Анкету возможно заполнить и в самом пункте отбора.

Подробная информация о контрактной службе доступна по телефону горячей линии: 8 (495) 990-77-77, на сайте и в Telegram-боте. Также можно написать на электронную почту info@kontraktmo.ru.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в подмосковном центре добровольцы могут получить максимальное внимание. Регион находится в постоянном контакте с Минобороны РФ.

«Важно уделить максимальное внимание тому, кто подписывает контракт, кто, соответственно, будет защищать нашу страну. Для этого нужна экипировка, для этого нужны навыки ведения боя. В общем все необходимые мероприятия мы там предусматриваем, в том числе и боевое слаживание — ребята знакомятся, обмениваются опытом там. Все это имеет значение», — сказал Воробьев.