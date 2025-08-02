Работникам «Пятерочки» в селе Белгородской области выдадут каски и бронежилеты

Он пояснил, что этот магазин несколько раз подвергался ударам украинских дронов. При этом окна и вход в нем до сих пор открыты. Из-за этого было дано поручение главе района Татьяне Кругляковой встретиться с собственниками торговой точки и проговорить о мерах безопасности.

«Знаю, что посетители и продавцы магазина оказывали первую помощь раненым после удара дрона. Но, конечно, аптечку надо поставить на самом видном и доступном месте — возле входа», — отметил Гладков.

Как уточнил губернатор, для сотрудников магазина планируется провести обучение по оказанию медпомощи. И так как владелец магазина не может обеспечить их средствами личной защиты, то это сделают власти.