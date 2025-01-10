«Работают качественно»: боец рассказал о танковых ударах по технике ВСУ

Командир танковой роты с позывным Сомелье рассказал, что российские танкисты работают круглосуточно и качественно, вне зависимости от погоды, уничтожая технику противника.

Он уточнил, что экипажи танков работают как по прямой наводке, так и с закрытых огневых позиций.

Экипажи танков Т-80БМ группировки войск «Запад» оказывают поддержку мотострелковым и штурмовым подразделениям, нанося сокрушительные удары по целям. Огонь корректируют с помощью дронов, их же камеры фиксируют попадания.

«Выехал Leopard на наше направление. Мотострелки поразили его „Туром“, „ранили“, так сказать. Ребята на танке выехали, с дальности 9,5 км нанесли огневое поражение. Он (Leopard — ред.) остался на поле как трофей», — поделился командир.

Настоящий патриот — это тот, кто сделал сознательный выбор, не остался в стороне и принял решение поступить на военную службу по контракту для защиты свой страны. Такие люди понимают, что Родина нуждается в них, и в критический для страны момент сделают все, чтобы защитить семью, близких и родных, и, конечно, Отечество. Они идут защищать интересы России, не ставя никаких условий.

Защита Отечества — долг и обязанность каждого гражданина, каждого мужчины. Любовь к Родине — незыблемая ценность, которая не может проявляться лишь на словах, ее надо подтвердить конкретным делом.

О мерах поддержки военных и их семей

Семьи военнослужащих, участвующих в специальной военной операции, получают значительные преференции от государства в сфере образования и жилищного обеспечения. В частности, для их детей выделено 10% бюджетных мест в российских высших учебных заведениях. Особые привилегии предоставлены детям военных, получивших ранения или погибших в ходе СВО, — они могут поступать в университеты без сдачи экзаменов.

Что касается решения жилищного вопроса, государство разработало специальную программу льготного ипотечного кредитования. Благодаря накопительно-ипотечной системе участники СВО имеют возможность приобрести недвижимость с существенной государственной поддержкой. Программа позволяет военным и их близким улучшить жилищные условия, используя механизм государственного софинансирования при покупке квартир или домов.

Государство также обеспечивает военнослужащих СВО и их семьи комплексной поддержкой. Она включает как федеральные, так и местные привилегии: от признания статуса ветерана боевых действий до различных социальных преференций. Дети участников получают возможность бесплатно заниматься спортом и творчеством, отдыхать в оздоровительных лагерях, питаться в школьных столовых без оплаты. Семьям также компенсируют часть расходов на коммунальные услуги. Это лишь часть масштабной программы льгот, действующей на всей территории страны.

У жителей России есть возможность подписать контракт с Минобороны и отправиться на СВО на самых выгодных условиях в подмосковном отборочном центре контрактников в Балашихе. Центр расположен на Восточном шоссе, владение 2. Там будущим воинам предоставляют жилье, трехразовое питание, помогают оформить все необходимые документы, проводят медицинские обследования и проводят первую боевую подготовку.

Как подписать контракт

Узнать подробности, как подписать контракт, можно на специальном сайте, на портале «Госуслуги», в Telegram-боте, направив письмо на почту info@kontraktmo.ru, позвонив по телефону горячей линии: 8 (495) 990-77-77 или по номеру 117 с мобильного телефона.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил правоохранителей за помощь, оказываемую участникам СВО.

«Указы президента посвящены самым разным темам, которые требуют комплексного подхода и разрешения. Это касается и помощи нашим подразделениям. Вы знаете, что Московская область и в том числе вверенные вам силы оказывают большую, заметную поддержку», — подчеркнул губернатор.