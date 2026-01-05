сегодня в 07:35

ПВО уничтожила три украинских дрона над Россией ночью

Этой ночью дежурными средствами ПВО над регионами РФ были сбиты три беспилотника ВСУ самолетного типа, сообщает пресс-служба Минобороны.

Аппараты противника перехватили с 23 часов 4 января до 7 часов 5 января.

Два БПЛА ликвидировали над Московским регионом, в том числе один, летевший на столицу, и один — над Рязанской областью.

Ранее пожарно-спасательные подразделения локализовали возгорание в промзоне Ельца Липецкой области, которое произошло после падения беспилотника. Пострадавших нет.

