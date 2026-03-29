ПВО сбила еще один беспилотник, летевший на Москву
Средства противовоздушной обороны сбили еще один беспилотник, летевший на Москву, сообщил мэр Сергей Собянин в Telegram-канале.
На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.
В районе столичных аэропортов «Внуково» и «Домодедово» введены временные ограничения. Воздушные гавани принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами.
