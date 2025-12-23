ПВО сбила 17 украинских беспилотников над пятью областями России

сегодня в 23:33

Минобороны РФ: за три часа ПВО сбила 17 украинских беспилотников

Системы противовоздушной обороны за вечерние часы уничтожили 17 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

С 20:00 до 23:00 мск дежурные средства ПВО перехватили воздушные цели над пятью регионами.

Над территорией Брянской области сбито 10 БПЛА, над Курской — 4, над Белгородской, Калужской и Тульской областями — по одному беспилотнику.

