ПВО сбила 11 украинских беспилотников над Россией прошлой ночью

сегодня в 07:25

Это произошло с 22:30 21 июня до 02:55 22 июня. Их уничтожили с помощью дежурных средств ПВО.

Девять БПЛА ликвидировали над Брянской областью, по одному — над Смоленской областью и Крымом.

Также днем 21 июня ВСУ пытались ударить по Брянской области беспилотниками. Было сбито два БПЛА, пострадавших нет.