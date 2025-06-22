ПВО сбила 11 украинских беспилотников над Россией прошлой ночью
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Минувшей ночью над тремя российскими регионами перехватили 11 дронов противника самолетного типа, сообщает пресс-служба министерства обороны РФ.
Это произошло с 22:30 21 июня до 02:55 22 июня. Их уничтожили с помощью дежурных средств ПВО.
Девять БПЛА ликвидировали над Брянской областью, по одному — над Смоленской областью и Крымом.
Также днем 21 июня ВСУ пытались ударить по Брянской области беспилотниками. Было сбито два БПЛА, пострадавших нет.