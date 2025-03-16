ПВО отразила воздушную атаку на Воронежскую область
ПВО сбила более 15 беспилотников над Воронежской областью
Система ПВО сбила более 15 украинских беспилотников над Воронежской областью, сообщил губернатор Александр Гусев.
«Дежурными силами ПВО в трех районах Воронежской области были обнаружены и уничтожены более 15 БПЛА», — написал в своем Telegram-канале глава региона.
По данным властей, пострадавших и разрушений нет.
Ранее ночью в воскресенье в Белгородской области при атаках беспилотников ВСУ пострадали трое человек, среди них один ребенок. Одна женщина находится в тяжелом состоянии. Вторая проходит лечение дома.