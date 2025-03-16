ПВО отразила воздушную атаку на Воронежскую область

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ПВО сбила более 15 беспилотников над Воронежской областью

Система ПВО сбила более 15 украинских беспилотников над Воронежской областью, сообщил губернатор Александр Гусев.

«Дежурными силами ПВО в трех районах Воронежской области были обнаружены и уничтожены более 15 БПЛА», — написал в своем Telegram-канале глава региона.

По данным властей, пострадавших и разрушений нет.

Ранее ночью в воскресенье в Белгородской области при атаках беспилотников ВСУ пострадали трое человек, среди них один ребенок. Одна женщина находится в тяжелом состоянии. Вторая проходит лечение дома.