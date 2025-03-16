Беспилотники ВСУ пытались атаковать Ростовскую область

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«Атака БПЛА была отражена в Каменске-Шахтинском и Чертковском районе», — написал глава региона в своем Telegram-канале.

Последствий при отражении удара дронов по населенным пунктам удалось избежать. При этом Слюсарь не указал количество сбитых воздушных целей.

Ранее об отражении воздушного налета сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев. Обошлось без пострадавших и разрушений.

В Белгородской области ночью в воскресенье при атаках беспилотников ВСУ пострадали трое мирных жителей, среди них семилетний ребенок. Одна женщина находится в тяжелом состоянии после полученных осколочных ранений.

Также ночью в воскресенье спасатели локализовали пожар на Туапсинском НПЗ, который мог быть поражен новой украинской ракетой «Длинный Нептун».