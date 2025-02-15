ПВО отразила атаку дронов ВСУ на Ростовскую область

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«ПВО, мобильные огневые группы уничтожили БПЛА в Ростове, Чертковском, Шолоховском районах», — написал глава региона в соцсетях. О количестве уничтоженных воздушных целей Слюсарь не сообщил.

Предварительно, пострадавших нет. Информации о последствиях на земле не поступало.

Ранее сообщалось о воздушных атаках ВСУ на ряд российских регионов.