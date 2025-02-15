ПВО отразила атаку дронов ВСУ на Ростовскую область
ПВО уничтожила дроны ВСУ в трех городах Ростовской области
Система ПВО уничтожила дроны ВСУ в трех городах Ростовской области, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь.
«ПВО, мобильные огневые группы уничтожили БПЛА в Ростове, Чертковском, Шолоховском районах», — написал глава региона в соцсетях. О количестве уничтоженных воздушных целей Слюсарь не сообщил.
Предварительно, пострадавших нет. Информации о последствиях на земле не поступало.
Ранее сообщалось о воздушных атаках ВСУ на ряд российских регионов.