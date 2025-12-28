ПВО ликвидировала 25 украинских беспилотников над Россией за ночь
Этой ночью над шестью российскими регионами были сбиты 25 дронов ВСУ самолетного типа, сообщает пресс-служба министерства обороны.
Беспилотники перехватили дежурными средствами ПВО.
12 БПЛА уничтожили над Самарской областью, по три — над Белгородской, Курской и Саратовской областями, по два — над Волгоградской и Ростовской областями.
Также в субботу ликвидировали 26 беспилотников, которые летели к столице.
