сегодня в 07:25

ПВО ликвидировала 25 украинских беспилотников над Россией за ночь

Этой ночью над шестью российскими регионами были сбиты 25 дронов ВСУ самолетного типа, сообщает пресс-служба министерства обороны.

Беспилотники перехватили дежурными средствами ПВО.

12 БПЛА уничтожили над Самарской областью, по три — над Белгородской, Курской и Саратовской областями, по два — над Волгоградской и Ростовской областями.

Также в субботу ликвидировали 26 беспилотников, которые летели к столице.

